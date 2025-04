‘Herdamos contratos sem saldo e corremos para retomar serviços’

Três Lagoas chegou aos 100 primeiros dias da gestão do prefeito Cassiano Maia (PSDB) com obras em andamento, projetos de infraestrutura urbana em expansão e um olhar atento ao desenvolvimento industrial e social do município.

Em entrevista ao RCN Notícias, na rádio Cultura FM e TVC, o chefe do Executivo destacou os desafios enfrentados, as medidas de contenção de gastos e os avanços em áreas prioritárias como transporte público, folha de pagamento e valorização dos servidores.

“São 100 dias de muito trabalho”, afirmou Cassiano, ao destacar o esforço da equipe para fazer um levantamento completo da situação da administração pública. “Nos envolvemos com os contratos, com os servidores, com toda a estrutura que dá sustentação à gestão. Nosso objetivo é reorganizar para avançar”, completou.

Corte de gastos

Entre as primeiras medidas adotadas pela nova gestão, o prefeito destacou a necessidade urgente de reequilibrar os gastos com a folha de pagamento, que comprometia cerca de 54% da receita corrente líquida – ultrapassando o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Para enfrentar o problema, foram exonerados 1.881 servidores comissionados, além de uma reavaliação das gratificações e das horas extras, algumas das quais vinham sendo pagas de forma fixa, sem comprovação de jornada.

“Tivemos que tomar decisões difíceis, mas necessárias. Agora estamos chegando a um índice abaixo de 51,3%, o que nos permite retomar compromissos importantes com o funcionalismo”, explicou.

Valorização do servidor público

Cassiano reconheceu que as medidas iniciais geraram desgaste com o funcionalismo, especialmente por conta da suspensão de gratificações e do controle sobre as faltas abonadas. No entanto, ele assegurou que os direitos dos servidores estão sendo restabelecidos.

“As faltas abonadas serão mantidas. Também unificamos o valor do vale-alimentação para todos. E estamos prestes a conceder o reajuste”, afirmou.

Segundo o prefeito, o piso nacional dos professores será pago com retroativo a janeiro, além do reajuste geral para todos os servidores, previsto para maio.

“Fizemos um compromisso com a categoria e vamos cumprir. Os professores receberão o piso e o reajuste retroativo aos quatro primeiros meses do ano”, garantiu.

Transporte público

Outro ponto destacado foi a renovação da frota do transporte público municipal. Cassiano anunciou a chegada de 12 novos ônibus com ar-condicionado e Wi-Fi, além da ampliação de rotas e horários.

“Estamos atendendo melhor a zona rural e corrigindo distorções no transporte escolar. A cidade precisava dessa modernização”, pontuou.

A gestão também retomou licitações paralisadas e iniciou a reformulação de contratos essenciais, como os de limpeza de áreas verdes e prédios públicos.

“Herdamos muitos contratos sem saldo e tivemos que correr para refazer processos e retomar serviços básicos”, disse.

Transparência

O prefeito anunciou que, com o fim do primeiro quadrimestre, será realizada uma prestação de contas à população.

“Estamos comprometidos com uma gestão transparente, séria e responsável. Nosso foco é devolver Três Lagoas à sua gente, com serviços públicos eficientes e respeito ao dinheiro público”, finalizou.

Comparações e continuidade

Comparado constantemente ao seu antecessor, Ângelo Guerreiro, Cassiano Maia destacou que vê com naturalidade essa comparação e reforçou o compromisso em dar continuidade às ações positivas da gestão anterior, com um olhar voltado para melhorias estruturais e avanços em áreas prioritárias como infraestrutura, saúde e educação.

Infraestrutura urbana

Cassiano tem mantido ritmo acelerado nas obras públicas, com atenção especial às frentes de pavimentação e drenagem. O recapeamento completo do bairro Jupiá foi concluído, assim como a construção da rotatória no entroncamento das avenidas Júlio Xavier, João Thomaz e Baldomero Leituga — um ponto crítico de tráfego.

“A população vem percebendo que não paramos. Já iniciamos as obras no Vila Alegre, que é um dos bairros mais atingidos em períodos de chuva”, pontuou.

Os investimentos também contemplam o Jardim Violeta e a Chácara Eldorado, com ações de macrodrenagem. A prefeitura já prepara melhorias na região da Exposição Agropecuária, evento tradicional do município.

Educação

Outro compromisso de campanha que está em fase de preparação é a climatização de todas as salas de aula da rede municipal. Para isso, a prefeitura realiza um levantamento detalhado das condições das escolas e postos de saúde, antes da conclusão do contrato de manutenção predial.

Saúde

Cassiano, que é médico, reconhece os desafios da saúde e tem atuado diretamente para melhorar os serviços.

Uma das primeiras ações foi a realização de exames de média e alta complexidade, como ressonância, tomografia e colonoscopia, para reduzir em até 50% as filas de espera nos primeiros 100 dias.

A gestão também aposta em telemedicina e no credenciamento de médicos da rede privada para atendimento via SUS.

“A proposta é permitir que os usuários do SUS tenham acesso a um atendimento mais ágil e eficiente, sem precisar sair da cidade”, afirmou.

Sobre os medicamentos, o prefeito destacou a necessidade de atualizar a lista de remédios fornecidos, incluindo os de alto custo e não pactuados, para acompanhar a evolução da medicina.

Cassiano também revelou estudos para implantação de uma clínica especializada em transtornos do neurodesenvolvimento, com possível sede na Praça JK, ao lado da Clínica da Criança e do CAPS infantojuvenil.

“Precisamos de ambientes de terapia e socialização, com práticas de ambientalização para crianças, adolescentes e adultos com TEA”, explicou.

Nova UPA 24h

A licitação para a construção de uma nova unidade 24h no bairro Vila Nova já foi aberta. A estrutura será um posto de saúde de porte 4, com funcionamento ininterrupto e voltado ao atendimento emergencial, desafogando a atual UPA do São Carlos.

Hospitais

O prefeito enfatizou a importância de fortalecer o relacionamento com os hospitais locais.

O Hospital Regional será foco nos atendimentos de alta complexidade, como neurocirurgia e cardiologia. Já o Hospital Auxiliadora, considerado uma referência no estado, deverá receber nova contratualização com a prefeitura, permitindo investimentos contínuos em estrutura e tecnologia.

Relação com a Câmara

Sobre o Legislativo, Cassiano afirmou manter um relacionamento respeitoso e equilibrado com os 15 vereadores, valorizando a independência entre os poderes.

“Não precisamos de unanimidade. É saudável que existam posições diferentes. O importante é garantir projetos que beneficiem a população”, concluiu.

Distrito Industrial e Porto Seco

Outro foco da gestão é a regularização fundiária do Distrito Industrial, com previsão de conclusão das matrículas de propriedade ainda no primeiro semestre. A mudança vai facilitar financiamentos e instalação de novas empresas, incluindo o setor de serviços.

Com relação ao Porto Seco, Cassiano garantiu que a votação do novo Plano Diretor será feita ainda neste semestre, condição fundamental para a instalação do terminal.

Empresas interessadas também estudam a instalação de um porto hidroviário no Rio Paraná, proposta que deve ser desenvolvida nos próximos anos.

Dedicação total

Cassiano encerrou destacando o ritmo intenso da gestão.