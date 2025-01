Mães relatam receio de ir ao parquinho da Lagoa Maior após caso de perseguição

Mães que frequentam o parquinho da Lagoa Maior, em Três Lagoas, relatam medo devido à insegurança no local. Nesta semana, a dona de casa Gabriela Machado, enquanto estava com o filho dela de um ano, foi abordada por um homem que tentou cometer atos obscenos. “Ele se assustou e saiu correndo quando comecei a gritar. Foi assustador”, afirmou. O caso ocorreu na segunda-feira (13), por volta das 9h.

A presença de andarilhos e usuários de drogas ao redor do principal cartão-postal da cidade tem contribuído para o sentimento de insegurança. Segundo frequentadores, essas pessoas ocupam bancos e áreas do entorno, muitas vezes embriagadas ou sob o efeito de substâncias. O local, que deveria ser um espaço de lazer, se tornou uma área de risco, principalmente para mães acompanhadas apenas dos filhos.

Nas redes sociais, Gabriela compartilhou a experiência e reforçou a necessidade de medidas de segurança. “Era rotina ir com meu filho, mas agora só voltarei acompanhada do meu marido ou de amigas”, desabafou. Outras mães relatam preocupações semelhantes. A empresária Abigail Queiroz de Souza afirma evitar ir ao local sozinha com o filho. “É tenebroso, não é confiável”, destacou.