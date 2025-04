Moradia e dignidade: a conta que não fecha

O tempo passa e as questões sociais ficam cada vez mais distantes do alcance daqueles que precisam de encaminhamento e amparo do poder público, que não consegue diminuir as diferenças sociais identificadas em todos os quadrantes do país. Em Três Lagoas, nos últimos oito anos, não foram construídas moradias populares para trabalhadores de baixa renda. E, como consequência desse descaso, áreas urbanas foram invadidas e núcleos de favelas acabaram sendo instalados com casas de lonas, com cobertura precária ou montadas com madeira e telhas usadas, recolhidas lá sabe-se onde. Para agravar, sem água e energia elétrica.

Mesmo assim, dezenas de famílias optaram por morar nestas condições precárias. No apagar das luzes do ano passado, algumas dezenas — não mais do que cinquenta — casas populares no Jardim das Violetas foram liberadas para construção, através de programa social decorrente da conjugação de esforços entre a União e o governo do Estado. Há previsão de licitação de mais 192 apartamentos que serão construídos na Vila Piloto. Entretanto, a demanda de interessados em habitação popular ascende à casa de mais de 10 mil famílias.