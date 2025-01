Moradores e visitantes encontram refúgio na Lagoa Maior para enfrentar o calor intenso

Lysa de Oliveira Gomes, que veio visitar a cidade do interior de São Paulo, também está sentindo na pele as altas temperaturas. “Aqui é bem quente”, disse a autônoma que estava sentada na grama da Lagoa com filha e a família.

A Lagoa Maior não é só um ponto turístico, mas um verdadeiro refúgio para quem precisa de alívio. Evelyn Eduarda da Silva Rocha, atendente de farmácia, é uma das pessoas que decidiu levar a família para curtir a sombra e o frescor do local. “Aqui é uma das opções para fugir do calor”, conta.

A situação atual é reflexo de uma onda de calor que tomou conta do Mato Grosso do Sul, deixando as temperaturas acima da média. Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, a previsão é que o calorão continue até o final de fevereiro. As chuvas, conforme o meteorologista, estão previstas para a próxima semana.

Em janeiro, Três Lagoas registra uma média de chuva de 239 mm, mas, até o dia 22, apenas 49 mm foram contabilizados – cerca de 21% do esperado.

Enquanto isso, a Lagoa Maior continua sendo o destino favorito de quem quer um pouco de frescor e belas paisagens no fim de tarde