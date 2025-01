Mulher é presa ao tentar entrar com drogas escondidas nas partes íntimas em penitenciária de Três Lagoas

Uma visitante foi flagrada tentando entrar com drogas, na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, no domingo (19). A detecção ocorreu após a Polícia Penal identificar uma imagem suspeita durante vistoria na mulher, com o equipamento body scanner.

Uma policial penal solicitou apoio de colegas ao perceber a irregularidade no monitor. Após a análise conjunta, a visitante foi levada para a sala de revista, onde, na presença das servidoras, confessou estar transportando substâncias ilícitas escondidas na parte íntima.

Durante o procedimento, a mulher optou por retirar os invólucros pessoalmente, sob supervisão das policiais penais. De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), foram encontrados 123 gramas de maconha e 266 gramas de cocaína. Segundo apurado, os entorpecentes seriam entregues a um contato do marido da visitante, que cumpre pena no local.