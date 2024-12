O significado do Natal sob diferentes perspectivas religiosas

O padre, Roberto Rabelati, destaca o Natal como uma celebração do encontro entre Deus e a humanidade. “No Natal, celebramos a encarnação do filho de Deus. A festa sobre o encontro de Deus e o seu povo.”

Para o pastor Fabricio Floriano, o Natal tem como centro a figura de Jesus Cristo. “Nós cremos que o verdadeiro sentido do Natal é Jesus, ele é o centro do Natal, e nós estamos meditando neste Natal sobre a lição de humildade que Jesus nos traz”, afirmou.

O Natal, celebrado no dia 25 de dezembro, é uma data repleta de significados que variam conforme as crenças e tradições de cada religião. Embora sua origem esteja ligada ao Cristianismo, a festa ganha interpretações e influências culturais em diferentes contextos. Em Três Lagoas, alguns representantes religiosos deram as perspectivas sobre o significado desta data.

Tradições de Matrizes Africanas

Luciana Ruedas, presidente do Fórum de Matrizes de Religiões Africanas, observa como as influências culturais no Brasil misturam elementos do Cristianismo com tradições indígenas e africanas. “No Brasil, por conta da miscigenação, o Cristianismo vem conversando com outras religiões. Temos tradições de origem indígena, nós temos a umbanda, que tem origem cristã, e nós temos o candomblé, que não é cristão, mas que surgiu com a chegada dos negros africanos no país”, afirma a presidente.

Ela também menciona uma tradição africana que coincide com as datas natalinas. “Na África, eles comemoravam, de 25 de dezembro a 1º de janeiro, a chegada da chuva, que converge com as datas dos festejos cristãos. Assim como as outras religiões que comentei, os significados se convergem, mas a maioria comemora a fraternidade”, finaliza Ruedas.

Um ponto em comum

Apesar das diferenças, um elemento une essas interpretações: a celebração da fraternidade e do encontro, seja entre pessoas, seja entre o divino e a humanidade.