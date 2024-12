Obras na Colônia Penal de Três Lagoas traz melhorias e ressocialização

A Colônia Penal Industrial de Três Lagoas, denominada Celso de Lima Vieira Jesus, passa por obras de ampliação que visam melhorar a segurança, a infraestrutura e oferecer novas oportunidades de ressocialização aos internos. A reforma inclui a construção de uma sala de monitoramento virtual, a ampliação dos muros de segurança, a reestruturação da portaria principal e a criação de um galpão que será ocupado por uma empresa do setor de construção civil.

Todas as obras estão sendo executadas com mão de obra dos internos. Eles recebem remuneração equivalente a um salário mínimo e têm redução na pena por meio do trabalho. De acordo com o diretor da unidade, José Antônio Garcia Sales, cerca de 28 internos do regime fechado com bom comportamento participam das atividades.

Entre os trabalhadores está Jefferson Mateus, de 28 anos, condenado a oito anos de reclusão por tráfico de drogas. Ele utiliza seus conhecimentos como serralheiro para contribuir com as reformas e aprimorar sua profissão. Jefferson destaca que o trabalho facilita sua reintegração à sociedade, além de oferecer um suporte financeiro à família.