Pedreiro grava vídeo e alega ter sido vítima de agressão após brincadeira homofóbica

Em sua versão dos fatos, Bruno relatou ter sido vítima de uma sequência de agressões por conta de um desentendimento com um colega de trabalho. Ele afirmou que o conflito começou quando um pedreiro, com quem dividia o ambiente de trabalho, fez perguntas de cunho provocativo sobre sua sexualidade. Bruno respondeu que era heterossexual e pediu respeito, mas a situação escalou para insultos mútuos.

No relato compartilhado por Bruno nas redes sociais, ele descreveu que o pedreiro ficou insatisfeito com suas respostas, o que teria motivado a agressão. Segundo ele, após o expediente, o agressor retornou à sua residência acompanhado de familiares, promovendo tumulto, jogando pedras e quebrando vidros. No dia seguinte, Bruno foi abordado pelas mesmas pessoas que, segundo ele, o atacaram de forma covarde, utilizando uma arma para desferir coronhadas.

“Fui covardemente espancado por um grupo de homens que cometeram uma injustiça contra mim, um trabalhador honesto. Apesar das adversidades, confio na justiça divina“, declarou a vítima.