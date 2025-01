Pesquisa do Procon revela variação de preços de até 600% nos materiais escolares

Essas diferenças mostram a importância de comparar preços antes de comprar. A lista completa dos produtos e preços está disponível no site da prefeitura. Além disso, os valores podem sofrer alterações nos próximos dias, então é recomendado que os consumidores acompanhem as atualizações e planejem suas compras com antecedência.

Segundo o levantamento, os preços variam significativamente de um estabelecimento para outro. Por exemplo, o apontador de plástico com depósito, essencial em muitas listas, pode ser encontrado por R$ 1,00 em uma papelaria e por até R$ 7,00 em outra. Já um caderno universitário de 10 matérias, com capa dura, varia entre R$ 19,90 e R$ 39,99.

O início do ano letivo é sempre marcado pela busca por materiais escolares com o melhor custo-benefício. Para auxiliar pais e responsáveis nesse processo, o Programa de Defesa e Proteção ao Consumidor de Três Lagoas (Procon) realizou uma pesquisa de preços dos principais itens da lista escolar. A pesquisa foi divulgada na última quinta-feira (16), e levou em consideração os produtos de menor preço em cada estabelecimento, independentemente da marca.

Planejamento: Confira a lista de materiais com atenção e evite comprar itens desnecessários.

Comparação: Pesquise em diferentes lojas para encontrar o menor preço.

Compras coletivas: Considere organizar compras em grupo para negociar descontos.

Reutilização: Avalie materiais do ano anterior que ainda podem ser utilizados.

Com organização e atenção aos preços, é possível economizar significativamente sem comprometer a qualidade dos materiais. Vale destacar que a Prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado vão distribuir kits escolares para os alunos das redes municipal e estadual no início do ano letivo.