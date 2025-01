Prevenção ao câncer de colo de útero é destaque em campanha nacional

O mês de janeiro é marcado por diversas campanhas de saúde, e entre elas está o Janeiro Verde, que alerta para a prevenção do câncer de colo de útero. Segundo o ginecologista Ruy Costa Neto, os exames preventivos são fundamentais para o diagnóstico precoce dessa doença, que registra cerca de 17 mil novos casos anuais no Brasil.

A Importância da Prevenção

O ginecologista destaca que o câncer de colo de útero é silencioso e seus sintomas, como sangramentos e dores pélvicas, só aparecem em estágios avançados. “Infelizmente, quando os sintomas surgem, o câncer já está em um estágio mais difícil de tratar. Por isso, é essencial realizar o exame de Papanicolau, conhecido em Três Lagoas como preventivo”, explicou Ruy Costa Neto.

Mulheres a partir dos 25 anos que já tiveram vida sexual ativa devem realizar o exame regularmente. Em Três Lagoas, todas as unidades de saúde estão preparadas para coletar o Papanicolau gratuitamente.

Métodos de Prevenção

Além do exame preventivo, o Ministério da Saúde recomenda o uso de preservativos e a vacinação contra o HPV como principais formas de prevenção. O HPV é o principal causador do câncer de colo de útero, especialmente os tipos 16 e 18 do vírus.