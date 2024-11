Primeira vacina contra Mpox para uso emergencial em crianças é aprovada

A Organização Mundial da Saúde (OMS) autorizou a inclusão da vacina LC16m8 contra a mpox na lista de emergências, tornando-a o segundo imunizante aprovado pela instituição para o combate à doença, que foi classificada como emergência global em agosto deste ano. Segundo a OMS, em 2024, a mpox foi registrada em mais de 80 países, incluindo 19 nações africanas. A República Democrática do Congo, país mais afetado, concentra a maioria dos casos suspeitos.

Em uma publicação nas redes sociais, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou que a vacina LC16m8 é a primeira autorizada para crianças com menos de 1 ano, principalmente em locais com surtos da doença. “Este é um passo crucial para proteger as populações mais vulneráveis, especialmente as crianças, enquanto a mpox continua a se espalhar”, afirmou.