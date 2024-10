Programa Litígio Zero finaliza adesão de interessados em 31 de outubro

Interessados em participar do Programa Litígio Zero têm até as 18h do dia 31 de outubro para acessar a página da Transação Tributária e aderir ao serviço, visando à regularização da situação fiscal junto à Receita Federal.

No site, estão disponíveis informações sobre os requisitos e modalidades do programa, além de orientações para a adesão. Destinado a pessoas físicas e jurídicas com dívidas em disputa administrativa com a Receita Federal até o limite de R$ 50 milhões, o programa permite, por meio de negociação, reduções de até 100% nos juros, multas e encargos legais para créditos classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação.

“O saldo devedor pode ser parcelado em até 120 vezes mensais e consecutivas, com a possibilidade de utilizar créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), cobrindo até 70% da dívida após os descontos, entre outras vantagens”, informou o Ministério da Fazenda.