Projeto ‘Craques do Bem’ doa alimentos para Apae

Nesta semana foi feita a entrega dos donativos arrecados no amistoso entre o master do Corinthians contra a seleção master de Três Lagoas, evento intitulado como ‘Craques do Bem’, que aconteceu no dia 23 de novembro, no estádio Benedito Soares Mota, o Madrugadão, em Três Lagoas.