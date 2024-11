A Prefeitura de Três Lagoas convida a população para a próxima edição do projeto “Despertar com Música”, que será realizado no domingo (24), no Jardim Imperial, no cruzamento das ruas Império e Justiça, a partir das 7h.

A ação leva apresentações da Banda Cristo Redentor aos bairros da cidade, oferecendo momentos culturais e de diversão para as comunidades.