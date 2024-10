Reeleita para o quarto mandato, Sirlene se destaca pela atuação na saúde e zona rural

A vereadora Sirlene dos Santos (PSDB), reeleita para seu quarto mandato com 1.331 votos, destaca o trabalho árduo, o comprometimento com a população de Três Lagoas e o apoio incondicional de sua família, amigos e manifestações como os principais fatores para mais uma vitória nas urnas. Com uma trajetória política marcada por ações externas à saúde e à zona rural, Sirlene pretende continuar contribuindo para o desenvolvimento do município em parceria com o prefeito eleito, Cassiano Maia (PSDB).

Ao ser questionada sobre o diferencial deste novo mandato, a vereadora ressaltou que sua dedicação à qualidade de vida da população será mantida. “Quero somar cada dia mais com o próximo gestor para melhorar os setores de saúde, educação e infraestrutura”, afirmou. Sirlene, conhecida por seu trabalho humanitário, também enfatiza a importância da continuidade de sua casa de apoio, um projeto social que oferece suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade. “Com meus recursos próprios e o apoio dos que confiam em mim, mantenho essa casa há nove anos. Se a demanda aumentar, vou procurar uma casa maior”, comentou.