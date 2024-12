Região Leste deve sofrer com temporais neste final de ano, diz meteorologista

Desde o começo de outubro, Mato Grosso do Sul tem registrado chuva com mais regularidade. A região Leste do estado tem sido castigada com o aumento do volume de chuvas nos últimos dias. Esta semana – entre os dias 9 e 10 – Três Lagoas registrou o maior volume de chuva no estado com 90,8 mm.

Segundo o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Vinicius Sperling, esta situação representa o impacto das chuvas irregulares no estado, alguns locais com registro de chuvas abaixo do esperado enquanto que em outros, o acumulado supera as expectativas para o período. Cenário previsto, inclusive, para a próxima estação do ano.

A mudança de cenário contrasta com a falta de precipitações ao longo do ano. Devido à seca, ao baixo nível do Rio Paraguai, agravada pelas sequentes ondas de calor e aos incêndios florestais, o Governo do Estado prorrogou o decreto de escassez hídrica no estado até o dia 31 de janeiro de 2025.

Qual a previsão para o Verão?

Vinicius Sperling No primeiro momento, os modelos vinham apontando que as chuvas tenderiam a ficar abaixo da média em novembro. No entanto, os modelos de previsão climática mudaram um pouco. Eles preveem agora chuvas mais próximas da normalidade. Porém, a gente destaca que ainda é um cenário de incertezas, porque quando o modelo coloca chuva próximo da média, pode ser ligeiramente abaixo, ou ligeiramente acima. Temos a expectativa de que as chuvas possam ficar mais próximas da média, mas o que a gente vem observando são chuvas irregulares. Então, chove numa cidade, chove num bairro, mas não chove na cidade vizinha. E a formação de sistemas meteorológicos que favorecem essas chuvas mais generalizadas não estão ocorrendo. Eles são responsáveis por 60 a 80% da nossa chuva. Então, como eles não vem ocorrendo numa frequência que deveriam, estão levando a essa situação crítica e com esse cenário de um Verão que ainda pode ser de chuvas irregulares.

Três Lagoas registrou em um único dia 90,8 mm de volume de chuva. Qual o cenário para a região nesse fim de ano?

Vinicius Sperling Esse exemplo mostra claramente o que falávamos das chuvas irregulares. Tivemos munícipios que não tiveram precipitação essa semana, e Três Lagoas, por exemplo, registrou temporais. Isso mostra bem o cenário real que a gente está passando. As chuvas estão se concentrando mais na faixa sudeste, leste e nordeste do estado nesses últimos dias, ou seja, metade leste. Então é a configuração meteorológica que tem acontecido nesses últimos dias. Bataguassu teve um volume de chuva muito elevado no mês de novembro, ficou no topo do ranking de todos os municípios do Mato Grosso do Sul em volume de chuva, com 273,2 mm, aumento de 105%. Então, realmente a bola da vez na chuva está lá com a região leste e deve continuar aí nessa próxima semana [ de 15 a 21 de dezembro]. A palavra correta é monitoramento. A gente precisa monitorar.

Este ano, o nível do Rio Paraguai chegou a registrar o menor índice em 124 anos de monitoramento. Quais fatores levaram o Rio Paraguai a ficar em estado crítico?

Vinicius Sperling Desde setembro de 2023, a gente tem percebido chuvas abaixo da média histórica na maioria dos municípios do estado, incluindo os municípios da região pantaneira. Só que aliado a isso, nós temos um outro fator muito importante, que são as ondas de calor. A chuva abaixo da média aliada a temperaturas muito altas acelera o processo de evaporação das superfícies de água, transpiração de plantas.

Essa situação acaba retirando a umidade do sistema do solo. Outro fator são as ondas de calor. De setembro de 2023 a outubro de 2024, tivemos a ocorrência de aproximadamente 16 ondas de calor em Mato Grosso do Sul, praticamente uma onda de calor por mês associada a essa falta de chuvas. Toda essa combinação de fatores levou a essa situação crítica do Rio Paraguai.