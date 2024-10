Cronograma de obras em rodovias que cortam Inocência é debatido entre Arauco e Governo de MS

O cronograma de obras para a pavimentação das rodovias estaduais MS-377 e MS-320, principais vias que cortam o município de Inocência foi discutido nesta terça-feira (22) entre a direção da fábrica de celulose da Arauco e o Governo de Mato Grosso do Sul.

A empresa está instalando uma unidade na região de Inocência e a implantação impacta diretamente a malha rodoviária. A operação da fábrica está prevista para começar em 2028.

O encontro, em Campo Grande, reuniu representantes das secretarias de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) e de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O grupo alinhou o cronograma das obras, com destaque para a pavimentação da MS-377 e da MS-320, principais vias que impactarão diretamente na implantação da fábrica no município de Inocência.

O secretário Guilherme Alcântara, da Seilog, destacou a importância dessas obras para acompanhar o crescimento econômico da região, o aumento populacional e garantir uma infraestrutura adequada para o escoamento da produção.

“A MS-320, com 63 km de nova pavimentação, será licitada até o final de 2024, enquanto a MS-377, que passará por uma restauração de 48 km, terá uma licitação iniciada no início de 2025, com a inclusão de uma terceira faixa em pontos estratégicos, facilitando o tráfego e a segurança no trecho que conecta a MS-320 à Inocência. Além disso, o Governo também construirá um novo acesso rodoviário pela MS-377 para garantir a segurança do fluxo de veículos no acesso à fábrica da Arauco“, declarou Alcântara.