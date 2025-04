Confira a programação da Semana Santa nas igrejas católicas de Três Lagoas

A programação oficial da Semana Santa em Três Lagoas foi divulgada pela Diocese local. Considerada a época mais importante do calendário litúrgico católico, a chamada Semana Maior é marcada por celebrações que relembram a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Diversos momentos de fé e reflexão serão vividos nas igrejas do município.

Missa da Unidade abre a programação

Nesta terça-feira (15), a Missa da Unidade será celebrada na Catedral, às 19h. Esse momento especial é tradicionalmente reservado à renovação dos compromissos sacerdotais. Por isso, é considerado um dos mais simbólicos da semana.

Quinta-feira Santa contará com o rito do lava-pés

Na Quinta-feira Santa (17), será realizada a Missa do Lava-pés em todas as paróquias. A cerimônia está marcada para as 19h. Nessa ocasião, o gesto de humildade de Cristo, ao lavar os pés de seus discípulos, será lembrado pelos fiéis.

Celebração da Santa Cruz e Via Sacra ocorrem na sexta

Na Sexta-feira da Paixão (18), a programação terá início às 15h, com a Celebração da Exaltação da Santa Cruz, em todas as paróquias. Além disso, às 19h, uma encenação da Via Sacra será apresentada na Explanada da Noroeste do Brasil (NOB), proporcionando um momento de profunda meditação sobre os últimos passos de Jesus.

Vigília Pascal marca o Sábado de Aleluia

O Sábado de Aleluia (19) será celebrado com a Vigília Pascal, também às 19h, simultaneamente em todas as paróquias. Este é um dos rituais mais esperados pelos católicos, marcando a ressurreição e o renascimento da fé.

Atividades específicas nas paróquias

Já na quarta-feira da Semana Santa, cada paróquia realizará programações específicas. Essas atividades serão organizadas individualmente pelas comunidades, com o objetivo de enriquecer ainda mais a espiritualidade dos fiéis.