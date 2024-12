Semana se encerra com tempo instável e alerta para chuvas fortes em Três Lagoas

A sexta-feira (6) será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde; à noite, há previsão de temporal em Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o dia será de sol e variação de nebulosidade, porém há probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. De forma mais isolada, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades com raios. Essa situação meteorológica ocorre devido ao transporte e à convergência de umidade resultante dos ventos de noroeste e nordeste.