Sindicato dos Trabalhadores no Comércio promove ações especiais no Dia do Comerciário em Três Lagoas

Nesta quarta-feira (30), o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Eurides Silveira de Freitas, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para abordar o papel do sindicato e ações em homenagem ao Dia do Comerciário.

O sindicato reforça que a atuação vai além da defesa dos direitos trabalhistas e da Convenção Coletiva, investindo também em qualificação profissional para impulsionar o crescimento do comércio e capacitar os trabalhadores.

Uma das ações é o programa de qualificação com premiação, em que comerciários participam de palestras e, ao final, concorrem a prêmios adquiridos no comércio local com apoio de empresas parceiras.