Suzano abre sete processos seletivos para atender operações em Três Lagoas

A Suzano está com 16 oportunidades de emprego abertas em Mato Grosso do Sul, incluindo sete vagas em Três Lagoas. As oportunidades atendem também às operações da empresa em Água Clara, Bataguassu, Brasilândia e Ribas do Rio Pardo.

As vagas abrangem diferentes áreas e estão abertas a todas as pessoas interessadas. As inscrições podem ser realizadas por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano.

Confira as vagas em Três Lagoas:

Analista PCP (Planejamento e Controle da Produção) Florestal – inscrições até 30/01/2025.

Aprendiz Administrativo – inscrições até 26/01/2025.

Consultor(a) de Qualidade I – inscrições até 04/02/2025.

Coordenador(a) Governança e Processos (Colheita Florestal) – inscrições até 16/02/2025.

Engenheiro(a) Meio Ambiente Industrial SR – inscrições até 27/01/2025.

Operador(a) Máquina Florestal – inscrições até 27/01/2025.

Planejador(a) Manutenção Florestal – inscrições até 26/01/2025.

Além de Três Lagoas, a Suzano também oferece vagas em outras cidades do estado:

Água Clara:

Mecânico(a) – Colheita (inscrições até 27/01/2025).