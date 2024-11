TeleUpa atende 1.364 pacientes e reduz fila

A nova ferramenta TeleUpa tem feito com que 35 pessoas, em média, deixem de ir até à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Três Lagoas diariamente e passem por consulta de forma virtual. De acordo com a coordenadora da unidade, Lilian Corazza, em dias de alta demanda, o número pode ultrapassar 70 atendimentos online. A plataforma de telemedicina foi implantada no mês de setembro deste ano, totalizando mais de 1.364 consultas até o mês de outubro.

Conforme relatório da empresa responsável pela manutenção do sistema, o tempo médio de espera na fila virtual foi de 18 minutos, enquanto o tempo médio de atendimento ficou em nove minutos. A faixa etária que mais utiliza o serviço é de pacientes com idades entre 20 e 40 anos. “O objetivo do TeleUpa é reduzir as filas e garantir qualidade no atendimento presencial. Com isso, podemos dar mais atenção aos pacientes que realmente são o público da UPA”, destacou a coordenadora