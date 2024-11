Torcida corintiana de Três Lagoas celebra encontro com ídolos em amistoso

Três Lagoas foi palco de um sábado atípico para os amantes do futebol, especialmente para a ‘Fiel’, torcida do Corinthians. No estádio Benedito Soares da Mota, o “Madrugadão”, grandes nomes do passado alvinegro participaram de um amistoso solidário que uniu ídolos e torcedores ao estádio.

Márcio Ferreira Teodoro, torcedor fiel, compareceu com os filhos e não escondeu a alegria de ver de perto seus ídolos de infância. “É um prazer ter eles aqui. Nós, da Fiel Arena, fizemos uma festa para eles porque merecem. Esses jogadores antigos são monstros, e é sempre bom prestigiar”, destacou Teodoro.

Além dos jogadores do Corinthians Master, o evento contou com a participação especial do ex-jogador Miller, de Campo Grande, que atraiu torcedores do São Paulo ao estádio. Para Miller, eventos como esse reforçam o reconhecimento pelo trabalho de campo e a conexão com os fãs.