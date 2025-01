Três Lagoas atinge meta de vacinação contra pólio em 2024

Em 2024, Três Lagoas alcançou um balanço positivo na imunização contra a poliomielite, atingindo a meta de vacinação. O esquema vacinal da doença passou por mudanças significativas, com a substituição da tradicional vacina oral (gota) pela versão injetável. Essa mudança, que ocorreu no início de novembro, descontinuou o uso da vacina em gotas, conhecida pela figura do Zé Gotinha, ícone das campanhas de imunização.

A coordenadora do setor de Imunização, Humberta Azambuja, destacou essa transição, lembrando do impacto histórico do Zé Gotinha. “Ele continua sendo um símbolo nacional da vacinação, mas a vacina de gotinha foi descontinuada. Desde 4 de novembro, estamos aplicando a poliomielite injetável”, afirmou. Em Três Lagoas, 7,5 mil crianças estão aptas a receber a dose de reforço da vacina, com a campanha focada em crianças de 15 meses a 4 anos.

A coordenadora também observou a grande procura pelo imunizante, especialmente no final do ano, quando as escolas exigem a atualização das cadernetas de vacinação. “As filas estão grandes para a atualização, mas a adesão tem sido muito boa. Recebemos 400 doses em novembro e 3,6 mil doses em dezembro, totalizando 4 mil”, afirmou.