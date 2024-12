Três Lagoas prevê arrecadar R$ 73 milhões com IPVA em 2025

A cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 já começa a movimentar Três Lagoas. Mais de 56 mil carnês do imposto serão entregues no município ainda em dezembro. Em todo o Mato Grosso do Sul, a previsão é de que 900 mil carnês sejam distribuídos até o fim do mês.

Os contribuintes têm duas opções de pagamento: à vista, com desconto de 15% até 31 de janeiro, ou parcelado em até cinco vezes, com vencimentos em 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 30 de maio. No entanto, quem opta pelo parcelamento perde o desconto oferecido no pagamento único.

Segundo a Agência Fazendária (Agenfa) de Três Lagoas, o IPVA mais caro de Três Lagoas é de uma BMW de 2021, avaliado em R$ 34 mil, enquanto o mais barato é de uma moto de 2010, com valor de R$ 30. A cidade possui uma frota de 103 mil veículos, sendo a maioria composta por carros, seguidos por motocicletas, conforme dados do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

O coordenador da Agenfa, João Segatelli, destacou que a expectativa de arrecadação do município para 2025 é na casa dos milhões, mesmo diante de um índice de inadimplência que chegou a 17% no estado neste ano. “A expectativa gira em torno de 73 milhões. E sempre lembrando que 50% da arrecadação fica para o município e 50% para o Estado. Então, é um montante bastante expressivo. Lembrando que o ICMS é o nosso grande carro-chefe de arrecadação, e o IPVA é a segunda maior arrecadação do Estado“.