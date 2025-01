Três Lagoas registrou a abertura de 549 empresas em 2024

De acordo com dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), Três Lagoas registrou a abertura de 549 novas empresas em 2024. O crescimento do empreendedorismo na cidade demonstra um ambiente favorável para os negócios, com destaque para setores como serviços, comércio e indústria.

Um exemplo desse movimento é o Instituto Visão Solidária (IVS), inaugurado em 2023 na cidade. A gerente da unidade, Aline Matias, ressalta que o foco da empresa é a democratização do acesso a óculos de qualidade por preços acessíveis. “A decisão de abrir uma unidade aqui foi baseada em um estudo de mercado que indicou a demanda local por uma nova ótica com preços justos”, explica. Segundo ela, o instituto foi bem recebido pela população e tem conquistado clientes fiéis.

Outro exemplo é uma rede de lojas de roupa de São Paulo, que inaugurou uma filial em Três Lagoas em setembro. A gerente Daiane Medeiros conta que a decisão foi motivada pelo crescimento econômico da cidade e pelo potencial do mercado local. “O comércio de Três Lagoas é muito forte, e percebemos uma grande demanda por nossos produtos, especialmente jeans. Desde a inauguração, o movimento tem sido excelente”, destaca.