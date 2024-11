Universidade da Costa Leste

Não é de hoje que se propõe a autonomia do Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em Três Lagoas. Passa da hora conquistarmos essa autonomia, que redundará na criação de mais uma universidade para Mato Grosso do Sul, a exemplo do que ocorreu com o Campus de Dourados, que acabou desmembrado da universidade mãe – a UFMS, com a criação da Universidade Federal da Grande Dourados – a UFGD.

Três Lagoas experimenta um processo de industrialização acelerado, além de ser bafejada pela instalação e ampliação de fábricas de celulose aqui instaladas, e das que serão construídas em Inocência e Água Clara, assim como de outras que deverão aqui aportar, simultaneamente, ao retorno da construção da fábrica de fertilizantes da Petrobras. Além do mais, nos últimos dois anos, segundo dados do IBGE, vimos aumentar a população do município em pouco mais de dez mil habitantes. Crescemos e nos desenvolvemos com velocidade nos últimos anos.

A chegada de novos moradores indica que temos que estar muito bem preparados em todos os setores da atividade para bem recebê-los, de modo que sintam prazer e tranquilidade ao morarem em uma cidade como Três Lagoas, que se estrutura sob todos os aspectos. E, nesse caso, a educação deve se assentar em bases sólidas e capazes de assegurar níveis de excelência e garantir um ensino bem ministrado em todos os graus de educação.