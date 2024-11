UPA de Três Lagoas recebe nome de médico e ex-prefeito

Issam Fares foi médico ginecologista, obstetra e cirurgião geral. Chegou a Três Lagoas e iniciou sua carreira no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde realizou mais de 17 mil cirurgias e partos. Ele também foi um dos fundadores do Hospital Comendador Remomassi, hoje conhecido como Hospital CASSEMES.

Além de sua carreira médica, Issam Fares teve uma destacada atuação na Maçonaria e foi Grão-Mestre Estadual do Grande Oriente do Brasil. No campo político, foi prefeito de Três Lagoas de 1997 a 2004. Durante sua gestão, ele reorganizou as finanças públicas, concluiu obras importantes e incentivou a industrialização da cidade, o que resultou em um forte crescimento econômico. Issam Fares faleceu em 2014.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Três Lagoas