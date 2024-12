Verão de 2024 promete ser mais chuvoso em Três Lagoas

O verão começou oficialmente no último sábado (21), e traz uma previsão de mudanças importantes para todo o Brasil. Ao contrário do que ocorreu em 2023, quando o fenômeno El Niño provocou ondas de calor intensas e eventos climáticos extremos, 2024 promete ser uma estação mais amena, com temperaturas mais próximas da média e um cenário de maior precipitação, especialmente em algumas regiões, como Três Lagoas.

De acordo com meteorologistas, o El Niño não deve afetar o clima neste verão, o que resulta em menos dias de calor excessivo e secas prolongadas. Em 2025, espera-se que os períodos de altas temperaturas sejam menos frequentes, com o Centro-Oeste, incluindo Mato Grosso do Sul, apresentando temperaturas até 3°C acima da média. Em Três Lagoas, por exemplo, a expectativa é de que as máximas fiquem entre 35°C a 37°C, com alguns picos de calor, mas a previsão é de que o verão seja mais chuvoso.

As chuvas, no entanto, devem ocorrer em um padrão diferente do habitual: serão mais intensas, mas concentradas em períodos curtos. Esse aumento de intensidade das precipitações pode gerar o risco de alagamentos, especialmente em regiões como o Sul, o Centro-Oeste e o Leste de Mato Grosso do Sul, incluindo cidades como Três Lagoas, Campo Grande, Ponta Porã e Ivinhema. A combinação de chuvas fortes, rajadas de vento e até granizo poderá afetar essas áreas.