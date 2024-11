Dupla é presa em flagrante com arma de fogo após denúncia de suposta tentativa de roubo em Três Lagoas

Dois homens, de 24 e 35 anos, foram presos, na manhã desta segunda-feira (11), após serem flagrados com um revólver em um bar na avenida Antônio Trajano, no bairro Novo Aeroporto, em Três Lagoas. A ação mobilizou a Rádio Patrulha e a Força Tática da Polícia Militar.

Por volta das 9h, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando sobre dois suspeitos em um bar, sendo um deles armado com um revólver prateado. Chegando ao local, a viatura avistou um dos suspeitos, de 35 anos, que ao perceber a presença policial teria passado a arma para o comparsa, de 24 anos. Este, ao ser abordado pelos militares, correu para o interior do estabelecimento, mas foi seguido e detido com o revólver calibre .38, carregado com seis munições.