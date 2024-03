A Casa é Sua: aniversário em ano bissexto é comemorado em qual dia?

O aniversário é sempre uma data importante. Mas e as pessoas que fazem aniversário em 29 de fevereiro, um dia que só existe no calendário de 4 em 4 anos? Nesta quinta-feira (29), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, conversou com uma aniversariante desta data, Waleska Pedri.

E a dúvida que permanece, em qual data as pessoas comemoram o aniversário nos outros anos? “Eu nasci em 29 de fevereiro e apesar de ter sido registrada no dia 1° de março, quando é ano bissexto, eu comemoro nos dois dias, tanto no dia 29 quanto no dia 1°.”, comenta Waleska.

Aniversariar neste dia é considerado raro, já que a chance de nascer nesta data é de apenas uma em 1.461, devido ao ano bissexto.

O ano bissexto é o ano em que é acrescentado um dia a mais no calendário, ficando com o total de 366 dias, ao invés de 365. Ocorre a cada quatro anos, com o objetivo de manter o calendário anual alinhado com a rotação da terra e os eventos sazonais relacionados às estações do ano.

