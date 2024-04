Presidente da Petrobras, ministra e governador visitam UFN 3 nesta sexta-feira

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet e o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, visitam as instalações da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), em Três Lagoas, nesta sexta-feira (24).

A princípio, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também faria parte da comitiva mas cancelou a visita devido agenda marcada para o dia com o presidente Lula.

O prefeito Ângelo Guerreiro foi informado da visita da comitiva às instalações da fábrica e está otimista sobre a retomada da obra. Ele destacou que o empreendimento será importante para a economia da cidade.

