Estudantes arrecadam itens pessoais para mulheres em situação de rua em Três Lagoas

A Escola Estadual Afonso pena conta com um projeto idealizado por estudantes que tem o objetivo de arrecadar itens de higiene pessoais para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, em Três Lagoas.

Proporcionar o bem estar coletivo das mulheres para além dos muros da escola, esse é o principal objetivo de um projeto idealizado por um grupo de estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Afonso Pena, em Três Lagoas.

As alunas pretendem distribuir, às mulheres em situação de rua, kits de higiene pessoal e vestimentas em bom estado de conservação. A estudante Caroline Cristina é a responsável pela ideia, que foi sensibilizada pelo tema após uma experiência pessoal.

“Quando eu estava indo para minha casa, vi uma moça nessa situação, ela estava com as roupas sujas de sangue e tentava esconder com o braço. Mesmo naquela situação, ela se preocupou com a roupa e como as pessoas iam olhar. Então, pensei na ideia de ajudar essas pessoas”, contou a estudante Caroline Cristina.

O projeto está aceitando a doação de itens de higiene pessoal, como desodorantes, sabonetes, absorventes, escovas e cremes dentais, além de roupas, calçados e agasalhos.

Os interessados em fazer a doação podem ir até a entrada da Escola Estadual Afonso Pena, localizada em frente à Praça da Igreja Matriz, e deixar os itens em uma caixa própria designada ao projeto.

A arrecadação estará disponível até o final do mês de abril, pois as estudantes têm como meta de entregar os kits na primeira quinzena do mês de maio, algo que elas devem fazer por conta própria.

O projeto foi desenvolvido em março, marcado pelo Mês da Mulher, e conta com o apoio da escola e da diretora adjunta, Josélia Vicente, que convocou as estudantes para pensarem em algo para a data. A escola deve contribuir com a doação de frascos de álcool em gel para compor o kit.

A diretora adjunta, Josélia Vicente, disse que a ideia era fugir do clichê e ir mais além e afirmou que estar orgulhosa pela iniciativa. “Eu as chamei e fiz uma reunião com algumas meninas líderes de turma. E falei que precisamos fazer algo que fosse útil de fato para a mulher”, contou

