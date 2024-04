Três Lagoas terá diversos bairros contemplados com asfalto e drenagem

A Prefeitura de Três Lagoas abriu licitação para a execução de várias obras de asfalto e drenagem em diversos bairros da cidade. Somente na região do bairro Jardim das Violetas serão investidos mais de R$ 22 milhões. As obras serão executadas com recursos do Governo do Estado em parceria com o município.

Uma das etapas do projeto é a pavimentação asfáltica e a drenagem de águas pluviais em diversas ruas da Vila Alegre. Essa primeira fase contempla uma extensão total de 4.051,39 metros de asfalto e 4.898,90 metros de drenagem, incluindo calçadas com acessibilidade e sinalização vertical e horizontal. O bairro terá outras etapas de pavimentação e drenagem, conforme explicou o prefeito, Ângelo Guerreiro.

“Vamos iniciar também a terceira etapa do Jardim Vila Alegre, já temos a etapa um de R$ 17,3 milhões, a etapa dois, que é atrás da Exposição de R$ 9,8 milhões, agora vem a etapa três, com quase R$ 11 milhões. Então, a Vila Alegre foi dividida em cinco etapas. Dessas três, vamos deixar em andamento”, detalhou o prefeito Ângelo Guerreiro.

Em relação aos alagamentos na região do Jardim Alvorada, na avenida Jary Mercante, onde o asfalto já está feito, mas a rua continua alagando com a fortes chuvas, o prefeito ressaltou que a galeria ainda não está liberada.

“A pavimentação e a drenagem estão prontas, mas não está liberada, por conta das “boca de lobo”. Então, a onde foi feito as tubulações que estão enterradas no chão não estão liberadas, porque precisa primeiro ter o pavimento, após isso vem a abertura da “boca de lobo”, além da grande quantidade de chuvas inesperadas de cerca de 127mm em uma noite, já que os três piscinões ainda não estão prontos”, explicou o prefeito.

