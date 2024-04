Obras de reforma são iniciadas na escola Jomap em Três Lagoas

As obras de Reforma da Escola Estadual Jomap, em Três Lagoas, já foram iniciadas. A empresa contratada pelo governo do Estado iniciou a obra nesta terça-feira (24), com a demolição de parte do muro. A escola será cercada com tapume. A previsão é de que as obras sejam concluídas no início de 2025.

Em razão da reforma, os alunos terão que estudar em locais improvisados. Segundo a diretora da escola, Lourdes Neres, parte dos alunos vão estudar em um prédio alugado no bairro JK, na lateral do Quartel do Exército Brasileiro e a outra metade, em um outro local que ainda está sendo definido.

A Escola Jomap tem mais de 1,3 mil alunos, uma das maiores de Três Lagoas. Segundo a diretora, a reforma é aguardada há anos pelos alunos e profissionais.

