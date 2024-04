Prefeito autoriza asfalto em estradas de acesso aos ranchos

O prefeito Ângelo Guerreiro assinou nesta quarta-feira (24), a ordem de serviço para a pavimentação da estrada rancheira “Oásis”, .A ordem de serviço foi acompanhada por vereadores, secretários, empresários, rancheiros e moradores da região.

A obra consiste na pavimentação de duas estradas, que dão acesso aos ranchos às margens do rio Sucuriú. Uma estrada passa em frente a uma Marinha, e dá acesso a 45 ranchos.

A outra, do outro lado da rodovia, dá acesso a mais 15 ranchos. Ao todo, serão quase 2 mil quilômetros de estradas a serem pavimentadas.

Os recursos são oriundos dos cofres do município, com contrapartida da Câmara Municipal que devolveu parte do do duodécimo no ano retrasado para a execução das obras, que serão executadas pela própria equipe da prefeitura.

A obra está orçada, de acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro, em cerca de R$ 1,5 milhão e faz parte de um projeto para o desenvolvimento no turismo na região.

