Acqualinda comemora dois anos com programação especial

Neste domingo (30), o Parque Thermas Acqualinda, localizado em Andradina (SP), celebrou dois anos desde a inauguração com uma programação especial. Durante a comemoração, o parque ofereceu uma série de atividades, que incluiu shows, apresentações ao vivo e atrações para todas as idades.

A gerente comercial Glauciane Sena destaca o crescimento contínuo do parque e o impacto positivo no turismo local. “O parque tem se expandido a cada dia e está se tornando um grande destino turístico. Recebemos visitantes de todo o Brasil e também do exterior, inclusive famílias da Irlanda, dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes”, afirma Glauciane.

Além das opções de lazer, como os parques aquáticos temáticos, o Thermas Acqualinda conta com uma estrutura completa que inclui hotelaria própria, diversas lojas e uma ampla variedade de opções gastronômicas, com comidas e bebidas para todos os gostos.

Veja a reportagem abaixo: