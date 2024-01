Morador de Três Lagoas ganha moto 0km no MS Cap

Mais um morador em Três Lagoas foi o sortudo da vez no MS Cap. Ao adquirir o título de capitalização, ele ganhou uma moto zero km, no sorteio que ocorreu domingo (28). A entrega do prêmio para o morador, que reside no bairro Nossa Senhora Auxiliadora, ocorreu nesta terça-feira (30).

A equipe do TVC Agora esteve no centro de distribuição do MS Cap, que fica na rua Elmano Soares, número 162, no Centro, em Três Lagoas, e conversou com o sortudo.

O MS Cap é regional e por isso muito mais fácil de ganhar. Ao adquirir o título você estará ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios.

