TVC na Rua: moradora do bairro Jardim das Violetas reclama da falta de asfalto

Uma moradora do bairro Jardim das Violetas, em Três Lagoas, registrou a falta de asfalto no local. Nas imagens, é possível ver diversos buracos na rua dos Artistas, além de muita terra acumulada na via pública.

A equipe de reportagem do TVC entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), que informou já estar ciente e que os reparos serão feitos de acordo com o cronograma vigente da prioridade dos pontos críticos do munícipio.

