TVC na Rua: moradora reclama de lixo amontoado em via pública

Uma moradora da rua Antônio Estevam Leal registrou a presença de um acúmulo de resíduos na via pública. Ela também relata que, a equipe encarregada da varrição não tem realizado sua tarefa na área, resultando no acumulo de terra nos canteiros da rua.

A equipe de reportagem da TVC procurou a Prefeitura de Três Lagoas para obter esclarecimentos. Após entrar em contato com a administração municipal, foi feita uma consulta à equipe terceirizada responsável pela coleta de lixo. A resposta recebida indica que o procedimento adotado consiste em juntar as sacolas antes do recolhimento, seguindo um padrão para facilitar a coleta de todos os resíduos.

