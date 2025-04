Feira de Tecnologia Agrícola impulsiona o agronegócio conectando produtores e empresas

O produtor rural de Bonito, Darwin Girelli, participou da segunda edição da Aggistec Pantanal, Feira de Tecnologia Agrícola, que aconteceu em Dourados e destacou a importância de eventos como este para o agronegócio da região. “Represento as lavouras do grupo da Fortesul, com o meu sócio, o Diego. Viemos para participar da Agistec como forma de adquirir conhecimento. Viemos de longe, 290 km de distância, e a gente volta com mais conhecimento na bagagem. Fizemos bons contatos, vimos novidades, tecnologias novas, que podemos estar devolvendo nas nossas lavouras. E o pacote, como um todo, foi um dia da aprendizagem, e só ganhamos por participar”, destacou.

A feira reuniu várias empresas, o que elas têm de melhor em tecnologia e profissionais de diversos segmentos. Parceira do evento, a Rádio Massa FM esteve presente na programação com a palestra “Comunicação empresarial: posicionamento, diferenciais e mercado” com o jornalista e Gerente Geral da Massa FM Dourados, Ginez Cesar.

Além das palestras com vários representantes renomados de várias vertentes de atuação, a programação da feira ainda contou com rodas de conversas e mesas redondas.

“A segunda edição da feira superou as nossas expectativas, principalmente o nosso foco que era criar conexão, era ter network, mas o que vimos, os feedbacks que recebemos foi que realmente as pessoas conseguiram muita integração. Entre as empresas parceiras, entre os palestrantes, muitas pessoas de renome estiveram conosco, então acredito que foi um evento que superou as nossas expectativas. Tivemos clientes importantes, clientes estratégicos, pessoas que vieram de fora para poder prestigiar conosco o evento e isso para nós é o que faz a diferença, quando você vê um cliente saindo da sua cidade para prestigiar. Tivemos clientes de Bonito, Laguna, Caarapó. Pessoas que deixaram suas atividades para estarem aqui conosco é o que realmente fez valer a pena”, comemora a psicóloga e diretora administrativa da Aggis Tecnologias Integradas, Lisandra Ferachin.