Governo suspende linhas de crédito do Plano Safra 24/25

Durante a noite de quinta-feira (20), o Governo Federal anunciou a suspensão das contratações de linhas equalizadas do Plano Safra 2024/2025, medida que gerou preocupações entre os produtores rurais brasileiros.

A suspensão, anunciada através do Tesouro Nacional, interrompe temporariamente o acesso a financiamentos essenciais para o custeio e investimento na produção agrícola. Fabiano Reis destacou, na coluna CBN Agro Mercado de hoje (21), que essa decisão pode impactar negativamente a safra atual e comprometer o planejamento das próximas colheitas.

O governo justificou a suspensão como uma necessidade para reavaliar as condições econômicas e ajustar as taxas de juros dos financiamentos, visando manter o equilíbrio fiscal. Representantes do setor agrícola têm pressionado por uma rápida resolução, argumentando que a continuidade do crédito é vital para a manutenção da produtividade e sustentabilidade do campo.

Confira a coluna CBN Agro Mercado, desta sexta-feira (20), com Fabiano Reis: