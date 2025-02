Mel pantaneiro supera quase 300 concorrentes

O mel do Pantanal, conhecido pela tonalidade escura e sabor diferenciado, conquistou reconhecimento nacional. Produzido pela Associação dos Apicultores da Agricultura Familiar de Corumbá, no Assentamento Taquaral, o produto superou outros 296 méis de todo o Brasil e foi o grande vencedor do Concurso CNA Brasil Artesanal em 2024.

Com trabalho de divulgação e a qualidade garantida, o produto conquistou consumidores e, agora, também o título de melhor mel artesanal do Brasil.

A atividade apícola começou no assentamento em 1997 e evoluiu com capacitações e suporte técnico. Um dos apoios foi do Senar, na profissionalização dos produtores com cursos de produção inicial até o aperfeiçoamento em rainhas, cera e própolis.

Agora o próximo passo dos apicultores do pantanal é inserir a produção de própolis e levar para o restante do brasil.