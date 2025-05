Agronegócio

Retorno dos Rodeios é uma das novidades da Expoagro 2025

O vice-presidente e diretor de Rodeios do Sindicato Rural de Dourados, Michel Araújo, participou do programa Microfone Aberto desta quarta-feira (7) e destacou o retorno da programação da 59ª Expoagro de Dourados, que começa nesta sexta-feira (9) no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, com entrada gratuita. Tradicionalmente, a Expoagro é um dos maiores […]