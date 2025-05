Segurança na BR-163 será reforçada pela PRF e CCR durante a Expoagro 2025

Um plano de segurança e monitoramento especial será implementado na BR-163/MS durante a realização da 59ª Expoagro pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária CCR MSVia.

“Estamos em contato com a CCR MSVia, que administra o trecho da rodovia, para elaborar um plano conjunto de segurança e acessibilidade. Nosso objetivo é atender os usuários da melhor forma possível, especialmente nos horários de maior fluxo de público”, afirmou o inspetor Waldir Brasil.

O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Gino José Ferreira, e o inspetor-chefe da PRF local, Waldir Brasil, se reuniram na última terça-feira (6) para alinhar as ações que visam garantir a fluidez do tráfego e a segurança dos visitantes.

Gino Ferreira destacou a importância da parceria com a PRF na organização do sistema viário ao redor do evento. “A presença da PRF na preparação do entorno da festa garante tranquilidade para o público que vai prestigiar as atrações da Expoagro”, ressaltou.

A Expoagro 2025 é uma das maiores feiras agropecuárias do Estado e conta com o apoio da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Dourados, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC).