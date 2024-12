Sicredi apoia produtor rural com plano safra sustentável

O CBN Agro da Rádio CBN Campo Grande recebeu representantes da Sicredi para discutir o papel da instituição financeira no apoio aos produtores rurais de Mato Grosso do Sul. A entrevista destacou a importância da parceria entre a Sicredi e os produtores rurais para o desenvolvimento sustentável do agronegócio.

De acordo com os representantes da Sicredi, a instituição oferece soluções financeiras personalizadas para atender às necessidades dos produtores rurais, incluindo o plano safra. Essa parceria visa fomentar o crescimento sustentável do setor, promovendo a eficiência econômica e a responsabilidade ambiental. Confira a entrevista completa no CBN Agro.

Confira na íntegra