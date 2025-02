Caminhoneiro chega de viagem e constata furto de seu automóvel

Um furto a veículo foi registrado na sexta-feira (08/02), na Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado. A vítima é um caminhoneiro, morador da área rural do município, proprietário de um Fiat Uno Mille Fire 2006, que utiliza o carro para se deslocar entre sua residência e o pátio de um posto de combustíveis, onde deixa seu caminhão.

O caminhoneiro havia deixado o automóvel no pátio do posto no dia 18 de janeiro, quando viajou a trabalho para o Nordeste com o caminhão.

No entanto, ao retornar na última sexta-feira, ele descobriu que o seu carro havia sido furtado.

O posto possui câmeras de segurança, mas, infelizmente, as que estavam voltadas para o local onde o Uno foi estacionado estavam em manutenção e não registraram o momento do furto.

De acordo com informações que o caminhoneiro obteve no local, o carro foi visto pela última vez no estacionamento no dia 6 de fevereiro.