Contribuintes do IPTU 2025 concorrerão a R$ 77 mil divididos em 22 sorteios

Os contribuintes de Aparecida do Taboado que mantêm o pagamento do IPTU em dia terão mais motivos para comemorar em 2025. Por meio do Decreto nº 96, de 24 de dezembro de 2024, a Prefeitura anunciou um aumento no valor total da premiação do sorteio do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que subiu de R$ 60 mil para R$ 77 mil.

Além da premiação reforçada, o incentivo ao pagamento à vista também foi ampliado. O desconto para quem quitar o imposto em cota única passou de 20% para 25%, representando uma economia ainda mais significativa para o contribuinte.

A premiação será sorteada entre os contribuintes adimplentes e está distribuída da seguinte forma:

3 prêmios de R$ 10 mil

3 prêmios de R$ 5 mil

16 prêmios de R$ 2 mil

Ao todo, 22 prêmios serão entregues em um sorteio que promete movimentar a cidade e recompensar quem colabora com o desenvolvimento do município.

O IPTU 2025 poderá ser pago em até seis parcelas, com valor mínimo de R$ 80,00 por parcela. A data de vencimento da primeira parcela, assim como da cota única com desconto, será no dia 10 de junho.

A Prefeitura reforça que o IPTU é uma das principais fontes de arrecadação para investimentos em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura urbana. Manter os tributos em dia é, portanto, uma forma de contribuir diretamente para o crescimento da cidade.

Os detalhes sobre o regulamento do sorteio e as regras para participação estão disponíveis nos canais oficiais do Governo Municipal. (Com informações da Diretoria de Comunicação da Prefeitura)