Com a chegada das chuvas, cuidados contra a dengue são intensificados

Os agentes de endemias de Aparecida do Taboado desempenham um papel crucial no combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika. Esses profissionais atuam em diversas frentes para eliminar criadouros e reduzir o risco de surtos dessas enfermidades.



Mas, além do trabalho dos agentes, a colaboração da população é essencial. Manter quintais limpos, verificar vasos de plantas, caixas d’água, calhas e outros locais que possam acumular água são medidas preventivas simples, mas extremamente eficazes. Com a chegada das chuvas, esses cuidados devem ser intensificados, segundo o coordenador de controle de vetores do município, Ismael Cogo.