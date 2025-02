Dengue: com 22 novos casos em uma semana, município chega a 57 confirmados em 2025

O mês de fevereiro começou com um aumento significativo no número de casos confirmados de dengue em Aparecida do Taboado. De acordo com o boletim epidemiológico semanal, divulgado ontem (05/02) pela Secretaria Municipal de Saúde, já são 85 notificações registradas em 2025. Dessas, 57 casos foram confirmados como positivos para dengue, enquanto outros 28 exames ainda aguardam resultados.

Em comparação com o boletim da semana anterior, o número de notificações subiu de 54 para 85, representando um aumento de 31 novos casos.

O dado mais preocupante, no entanto, é o crescimento no número de casos confirmados de dengue, que, com uma média de mais de 3 confirmações por dia, já contabilizam 22 novos casos em apenas uma semana.

Com isso, Aparecida do Taboado soma 57 casos confirmados de dengue nos primeiros 36 dias de 2025.

A doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, também é responsável pela propagação da zika e da chikungunya, colocando ainda mais ênfase na importância das medidas preventivas contra o mosquito.

A Secretaria Municipal de Saúde segue monitorando a situação e orientando a população sobre formas de combater a proliferação do vetor.